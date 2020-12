Marcelo é taxativo: “Sá Carneiro morreu num atentado”

Quatro décadas depois da morte de Francisco Sá Carneiro, o Presidente da República em exercício declara que o antigo primeiro-ministro morreu na sequência de um atentado e não de um acidente, um depoimento que contraria as conclusões da justiça portuguesa. É a primeira vez que um Presidente da República em funções faz uma declaração em que assume que a morte do antigo primeiro-ministro se deve a um atentado, “embora não dirigido necessariamente a Francisco Sá Carneiro”.

Numa mensagem dirigida ao programa desta sexta-feira do Expresso da Meia-Noite da SIC-Notícias, dedicado aos 40 anos da morte de Sá Carneiro, Marcelo Rebelo de Sousa afirma ser sua convicção de que o antigo primeiro-ministro foi vítima de um atentado. “Formei uma convicção como cidadão que mantenho de que não se tratou de um acidente”, declarou o chefe de Estado, lamentando que a “última decisão da justiça não tenha podido contar por causa do tempo com mais dados probatórios e assim essa última decisão tenha dito que não havia provas suficientes para apontar para o atentado, mas não havia provas suficientes também para apontar para o acidente”.

O testemunho do Presidente da República ao Expresso da Meia-Noite mostra que “ficou por definir a verdade em termos jurisdicionais acerca da morte de Francisco Sá Carneiro e de todos aqueles que o acompanhavam”.