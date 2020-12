25 de Novembro de 1975

1. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo interesse com que o leitor Hélder de Oliveira leu a minha “crónica sintética sobre alguns acontecimentos que precederam o 25 de Novembro de 1975”.

2. Agradeço também ter relatado as reuniões em que participou, de Maio a Novembro de 1975, “com um conjunto de civis e de oficiais da Força Aérea Portuguesa, responsáveis por algumas das Bases Aéreas então existentes”, permitindo “que, em momento apropriado, as aeronaves da Força Aérea, fossem, na generalidade, transferidas para a Base de Cortegaça”. Não por acaso, na minha cronologia, assinalei, em Agosto de 1975, a “transferência para a base aérea de Cortegaça de oficiais, aviões e helicópteros, pelo Estado-Maior da Força Aérea (EMFA)”. Mencionei esse acontecimento pois me parece revelar a preparação prévia levada a cabo por este EMFA e pelo general Morais e Silva nos acontecimentos. Afinal a iniciativa terá pertencido a estes últimos e não aos chamados “golpistas” de 25 de Novembro que na realidade responderam de forma defensiva.

3. Quanto à falta de objectividade que eu teria revelado, continuo a dizer que, em termos de esquerda e direita – como tudo então se passava –, o general Pires Veloso estava à direita do coronel Eurico Corvacho, anterior comandante da Região Militar Norte. Relativamente à iniciativa de abertura de fogo ter pertencido aos militares da Polícia Militar, pergunto: e o que estavam os Comandos a fazer nesse Regimento? De novo, penso ficar esclarecido quem atacou e quem defendeu.

Irene Flunser Pimentel, Lisboa

O Tino não chegou

Aproximam-se as presidenciais e, com tanta previsibilidade no resultado, ainda nos arriscamos a ver algumas surpresas, não no principal, mas no acessório.

Surpreende-me a campanha anti-Chega, baseada no carácter condenável da sua ideologia. Eu acho que o problema principal com o Chega não é a ideologia, falta-lhe tanto em ideologia, quanto lhe sobra em incoerência e oportunismo. Se André Ventura julgar que falar contra os ciganos lhe traz votos, ele avança; se entender que uma gravata com riscas amarelas e bolinhas roxas funciona bem, ela vai já comprar uma dúzia. O Chega não tem ideias feitas, nem nenhuma concepção fechada; ele luta pela influência e pelo poder, chutando com o pé mais à mão.

O seu crescimento e aparente sucesso, pelo menos temporários, vêm preencher um espaço deixado vazio pelos “do costume”. Escalas e estilos à parte, sabemos que os do costume também não se importam de ser ateus ferrenhos de manhã e ir a Fátima à tarde, se isso ajudar. A diferença é o Chega ultrapassar limites considerados linhas vermelhas, algumas delas pintadas um pouco à força.

Lembram-se do Tino de Rans nas últimas presidenciais? Não precisou de ideologia nenhuma para ter 152.000 votos, bastou ser radicalmente diferente dos padrões estabelecidos. Viajando um pouco: Pepe Grillo em Itália, Tiririca no Brasil e Trump nos EUA têm o seu sucesso baseado exactamente na mesma táctica: enviar “aquela parte” os de sempre e esse palavreado encontrar ouvidos receptivos. Gritar “Aqui d’el Rei!” contra a “ideologia” do Chega, manifestamente não chega!

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Vacinas covid

Agora que se aproxima a data em que várias vacinas (pelo menos 4 ou 6, ou mais) vão estar disponíveis após um processo de desenvolvimento (talvez) um pouco expedito e uma vez que cada uma delas actua de diferente forma e por diversa via, não deixo de me perguntar se são todas igual e de equivalente eficácia e, sendo-o, se têm todas os mesmos efeitos adversos potenciais para todos os grupos etários e todas as pré-existentes patologias? E depois pergunto-me se já há experiência suficiente para responder a estas questões? E se as que foram adquiridas vão ser aplicadas selectivamente em função da melhor adequação a cada caso - idade, patologias pré-existentes, etc. - ou vão ser dadas ad hoc, as que chegarem primeiro aos grupos de maior prioridade? E a que vem primeiro por que critérios foi assim escolhida, preço, disponibilidade, eficácia?

Resumindo: partindo do princípio que para cada caso há uma vacina preferencial - o que não me parece de todo absurdo ou impossível - quem me garante que para cada caso é essa que é usada?

Jorge Barreiros Mónica, Parede