Malu Gaspar: “No Brasil, temos uma forma de capitalismo de compadrio muito marcante”

No seu seu novo livro, A Organização: a Odebrecht e o Esquema de Ccorrupção Que Chocou o Mundo (publicado e em Novembro no Brasil pela Companhia das Letras, ainda sem data de publicação prevista em Portugal), Malu Gaspar faz uma retrospectiva da ascensão e queda da Odebrecht, explicando a forma como a construtora se relacionava com governantes não só do Brasil, mas também de países como o Peru ou o México, e de África, particularmente Angola. Essa relação, explica a jornalista, era baseada no princípio que torna o governante, e não o Estado ou o contribuinte, como o cliente da construtora.

