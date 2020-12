As vantagens do toque para os bebés

Abraçar faz-nos sentir bem. Quando estamos tristes, um abraço caloroso pode aliviar um pouco a dor. Quando estamos felizes, queremos partilhar a alegria, dando um abraço aos outros. Portanto, todos sabemos intuitivamente que tocar o outro ou dar um abraço é bom e nos faz sentir bem.

A maioria de nós dá pouca atenção ao sentido do tato, que muitas vezes fica atrás dos outros na nossa perceção consciente. No entanto, são inúmeros e surpreendentes os benefícios do toque – especialmente para os bebés.

O toque reduz o cortisol, a hormona do stress, e aumenta as endorfinas do “bem-estar”, juntamente com a oxitocina, a hormona associada ao vínculo amoroso. A estes benefícios juntam-se outros: fortalece o sistema imunológico, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, reduz a dor e até a fadiga. Também no caso dos bebés os estudos demonstram que o toque pode reduzir as hormonas do stress (o cortisol) e diminuir a frequência cardíaca, acalmando efetivamente os bebés quando estes estão irritados.

Foto Jonathan Borba/Unsplash

Inúmeros estudos sugerem que o contacto pele com pele tem efeitos positivos imediatos para os bebés e pode efetivamente reduzir o choro e o stress, promover o sono e até ajudar a estabelecer uma rotina de amamentação. Estes efeitos têm impacto duradouro, especialmente nos bebés prematuros. Pelo contrário, os bebés que não têm interação humana adequada e especialmente o toque intencional, podem vir a ficar deprimidos e ansiosos, ter uma falha no seu crescimento, sofrer atrasos no desenvolvimento e vir a ser mais propensos à violência e a comportamentos compulsivos e/ou antissociais. A privação de toque, em casos extremos, pode até resultar em morte.

O toque humano é essencial para o crescimento cerebral de um bebé. Um bebé necessita de estímulos sensoriais diversificados para um desenvolvimento normal. O toque é um dos primeiros sentidos que se desenvolve nos bebés; portanto, a interação pele com pele precoce é essencial para estimular o seu cérebro. O contacto com a pele, ou toque físico, como o colo ou os abraços, são um dos estímulos mais basilares na construção de um cérebro saudável.

Dar colo ao bebé quando ele chora é responder aos seus sinais, algo essencial uma vez mais para um desenvolvimento cerebral saudável e nunca uma questão de “estragar” o bebé. É uma questão de atender às necessidades da criança de forma responsiva.

Curiosamente, dar colo aos bebés sempre que o instinto manda tornou-se um dos maiores desafios para os pais, que são constantemente pressionados por uma sociedade que tenta de tudo para que estes coloquem o bebé fora do seu colo (no berço, no baby cock, etc.), com a intenção de “desenvolver” a sua independência e para que eles não fiquem “mimados”. No entanto, os bebés precisam de colo tanto como de alimento.

O contacto físico é também essencial para o crescimento físico de uma criança. Quando as crianças são privadas de contacto físico, os seus corpos literalmente param de crescer, mesmo havendo uma ingestão normal de nutrientes. Uma das razões pelas quais o toque está associado ao crescimento físico é que ele desencadeia a libertação de oxitocina. Esta hormona que nos dá uma sensação de bem-estar tem, para além de outros efeitos, a estimulação do crescimento.

Existem muitas formas de incorporar o toque na vida familiar:

Amamentação sob demanda

Um dos compromissos mais valiosos, a amamentação oferece o que há de mais moderno em nutrição física e emocional para o seu bebé.

Babywearing

Vista o seu bebé com um sling ou um marsúpio para ele se sentir perto da mãe ou do pai e ao mesmo tempo conseguir apreender o que está a acontecer à sua volta.

Massagem infantil

Melhor saúde, melhor sono, maior vínculo e bem-estar geral – estes são alguns dos benefícios fantásticos da massagem infantil.

Colo

Dar colo ao bebé sempre que necessita promove a sua sensação de bem-estar e de pertença, para além de contribuir para a formação de um vínculo saudável entre o bebé e os seus progenitores.

Abraços

Um abraço de 20 segundos pode ajudar o seu filho a ficar mais inteligente, mais saudável, mais feliz, mais resistente e mais próximo de si.

