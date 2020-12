Morreu a cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira

A cantora Sara Carreira, de 21 anos, filha do popular músico Tony Carreira, morreu este sábado na sequência de um acidente de viacção ocorrido na A1, perto de Santarém, noticiou o Jornal de Notícias. A GNR e o INEM confirmaram ao PÚBLICO o acidente mas não adiantaram informações adicionais sobre a identidade das vítimas.

Para além da vítima mortal, a colisão entre quatro veículos ligeiros ocorrida às 19h de sábado causou três feridos, um dos quais com gravidade, que foram transportados para o Hospital de Santarém.

A A1 esteve cortada ao trânsito no sentido Norte/Sul, entre os nós de Santarém e do Cartaxo, durante várias horas, com dezenas de operacionais e viaturas de várias corporações de bombeiros a participarem nas operações de socorro e de remoção de destroços.

Nascida em 1999, Sara Carreira seguira recentemente as pisadas do pai Tony Carreira e dos irmãos David e Mickael Carreira, iniciando um percurso na música com Vou Ficar, o primeiro single, lançado em 2018.

No ano seguinte, editou o EP Metade. Para além de colaborações com outros músicos, incluindo o irmão David Carreira, a cantora tinha lançado nos últimos meses a sua marca de moda.