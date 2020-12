Para saber quanto vale o Duster é sair do asfalto

Olhando para o road-book que recebemos à chegada de Penela, quem não conhecesse as aptidões de um Dacia Duster até poderia torcer o nariz: há trilhos muito fáceis de percorrer, acessíveis a qualquer ligeiro de passageiros, mas outros que exigem perícia do condutor e, acima de tudo, “unhas” do carro. Afinal, a proposta é para rasgar o coração de Portugal, entre aquela vila do distrito de Coimbra e Tentúgal, com passagens por Miranda do Corvo ou Montemor-o-Velho — e até paragens especiais na refrescante praia fluvial da Louçainha ou no inusitado baloiço que, no Alto do Trevim, a 1200 metros de altitude, nos convida a um voo de coragem com vista sobre a serra da Lousã.

