O Centro de Congressos do Estoril transformado em campo de batalha contra o vírus

Mal se chega à porta do Centro de Congressos do Estoril, as pessoas cobertas com fatos da cabeça aos pés denunciam que, por ali, o vírus anda à espreita. Mandam entrar, recomendam que se sigam os percursos marcados no chão para evitar cruzamentos. Ao início da manhã da passada quinta-feira, tudo fluía com normalidade, sem filas ou confusão.

Logo em Março, quando os primeiros casos de infecção pelo SARS-CoV-2 começaram a aparecer no país, a Câmara de Cascais adaptou este equipamento, junto ao Casino Estoril, a centro de rastreio com o apoio de laboratórios privados. Onde antes se realizavam conferências, congressos, está hoje montado o “quartel-general” do combate ao vírus do município de Cascais.