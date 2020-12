Primeira empresa apoiada pelo fundo 200M está insolvente

Poder-se-ia pensar que uma pandemia seria sinónimo de prosperidade para negócios ligados à saúde. Mas lá porque as farmacêuticas estão em primeiro plano, isso não significa que o sector escape à crise. O caso da Biosurfit, que criou tecnologia para análises rápidas ao sangue junto dos pacientes, é disso exemplo. Eleita “startup do ano” em 2013 e dona de 31 patentes, esta empresa com sede na Azambuja apresentou em Novembro um pedido de insolvência no Juízo de Comércio de Vila Franca de Xira.

