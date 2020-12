João Duque: “Não sou um exterminador da TAP mas é preciso fazer perguntas”

A TAP que sair desta reestruturação será viável na concorrência com as gigantes europeias e com as low cost?

Hoje a TAP é uma pequena companhia, já está entre as gigantes e as low cost, e ficará mais pequena. Fala-se nos 88 aviões. Mas há aspectos muito importantes como ter uma presença em determinados mercados com os quais temos uma ligação cultural muito forte, como Brasil, Angola, EUA ou Canadá. Outro aspecto muito importante é fazer com que a companhia esteja integrada num grupo de empresas que possam ir de todo o lado a todo o lado de uma forma eficiente. E por isso há que direccionar a TAP para determinados segmentos. Não se deve cortar [na TAP] de uma maneira cega. A lógica não deve ser cortar para matar mas para sobreviver. Não sei se vai funcionar, mas acredito que o plano de reestruturação seja feito para deixar a empresa a funcionar de forma eficiente, nomeadamente para pagar os custos da sua existência, serviço da dívida e ainda a remuneração do capital investido.

