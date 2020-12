O tabu do paraíso da Madeira

A chamada “Zona Franca da Madeira” é um tabu sobre o qual ninguém quer falar e sobre o qual sabemos muito pouco. A sua existência assenta na discriminação positiva do arquipélago, de modo a compensar as empresas pelos custos adicionais de insularidade, pequena dimensão ou dificuldades topográficas, mas perde toda a sua legitimidade quando as empresas que beneficiam da redução da carga fiscal não é ali que têm a sua actividade ou criam emprego.

É o que nos dizem as conclusões de uma investigação da Comissão Europeia, que obriga o Estado português a reaver os valores das isenções que o fisco regional e nacional concedeu, indevidamente, acima dos 200 mil euros, a empresas que não têm existência real no arquipélago. Uma farsa, portanto.

Dada a opacidade da zona franca e o historial de suspeitas acumuladas nos últimos anos, nunca cabalmente esclarecidas, é muito mais surpreendente o contínuo silêncio acerca do nosso paraíso fiscal do que as conclusões desta investigação da Comissão Europeia. Sobre ela recaem suspeitas de ter sido a placa giratória do BES para Angola e Venezuela ou de ter sido o expediente que permitiu à filha do ditador Obiang, da Guiné Equatorial, benefícios de 1,5 milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda há menos de dois meses, Rosário Teixeira, um dos procuradores da República com mais experiência no combate à criminalidade económica e financeira, dizia, inequivocamente, que a Zona Franca da Madeira é um território de risco de lavagem de dinheiro em Portugal. Algo que Ana Gomes repisou durante o seu mandato como eurodeputada.

Combater a criminalidade e a lavagem de dinheiro é um princípio base de qualquer programa partidário ou de qualquer agenda de um governo. Mas não é o que tem acontecido neste caso particular. Uma acusação como esta põe em xeque a verdadeira razão da existência desta zona franca, sem que se conheçam fiscalizações às regras do seu cumprimento, e não abona nada em prol da boa imagem da região e do país, por muito que o presidente do governo do arquipélago diga que a investigação em causa é apenas o resultado dos lobbies das praças financeiras de Luxemburgo, Holanda ou Londres para diminuir a concorrência madeirense.

Afinal, se a zona franca não está ao serviço do desenvolvimento do arquipélago, a que propósito é que o fisco concede isenções, ou o PSD defende o seu prolongamento? Se a zona franca não está ao serviço da Madeira, está ao serviço de quem?