Valtteri Bottas garante pole no GP de Sakhir

Valtteri Bottas (Mercedes) puxou dos galões e conquistou, este sábado, no Bahrein, a 16.ª pole position da carreira, com 53,377 segundos (recorde do circuito) na volta mais rápida, impondo-se por 26 milésimos de segundo ao inglês George Russel, que substitui Lewis Hamilton no Grande Prémio de Sakhir, e por 56 milésimos a Max Verstappen (Red Bull), numa qualificação muito disputada.

Valtteri Bottas will start Sunday’s race on pole! @GeorgeRussell63 joins the Finn on the front row with Max Verstappen taking third #SakhirGP ???? #F1 pic.twitter.com/cHWZWEoSed — Formula 1 (@F1) December 5, 2020

Com Hamilton em “isolamento”, a qualificação foi disputada pelos dois Mercedes, por Verstappen e ainda por Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Racing Point).

George Russel esteve em plano de destaque desde a primeira sessão de treinos livres, registando a volta mais rápida das duas abordagens iniciais, sendo superado por Verstappen, Bottas, Gasly, Ocon, Morris e Albon na terceira sessão, para ressurgir na qualificação final e garantir a dobradinha para a Mercedes, com a melhor qualificação da carreira, pressionando ao máximo Bottas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A “promoção” de George Russel - que substituiu o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (com covid-19) na Mercedes, levando, por sua vez, a Williams a colmatar a vaga do britânico com a chamada de Hack Aitken -, não foi a única novidade, já que o acidente de Romain Grosjean no último Grande Prémio, igualmente no Bahrein, obrigou a Haas a recorrer ao brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do antigo campeão do Mundo Emerson Fittipaldi, ainda que sem hipóteses de brilhar.

A surpresa, antes da discussão da pole, foi a “eliminação” de Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Red Bull) da qualificação final, ficando ambos pela Q2, juntamente com Sebastian Vettel (Ferrari). Norris foi demasiado cedo para a pista e acabou com a pior qualificação da temporada, enquanto Albon falhou a Q3 pela terceira vez este ano.