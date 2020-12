Torino “oferece” derby à Juventus na Liga italiana

O jogo estava difícil, mas dois golos de bola parada, na segunda parte, ambos muito consentidos, deram à Juventus a vitória no derby de Turim. Neste sábado, a equipa de Cristiano Ronaldo bateu o Torino por 2-1, subindo à condição ao segundo lugar do campeonato, a três pontos do AC Milan (que ainda não jogou nesta ronda 10 da Liga italiana).

Nesta partida, a Juventus foi durante largos minutos incapaz de ferir o adversário – sobretudo na primeira parte –, com Cristiano Ronaldo particularmente apagado.

Aos 9’, um lance confuso, após um canto, permitiu a N’Koulou finalizar dentro da área e dar vantagem ao Torino. A Juventus teve o domínio territorial, como se esperava, mas foi totalmente incapaz de criar lances perigosos, abusando da passividade, paciência excessiva e posse de bola em zonas defensivas. E se algum golo mais pudesse surgir seria pelo Torino, num lance desperdiçado por Zaza, aos 13’.

Na segunda parte o jogo não mudou em matéria de domínio, mas mudou no esforço que a Juventus colocou em busca do golo. Sem ser capaz de criar boas jogadas, a equipa de Andrea Pirlo valeu-se da força nas bolas paradas, ambas mal defendidas pelo Torino – não é por acaso que a equipa já sofreu 24 golos em dez jogos.

Aos 77’ e 89’, McKennie, primeiro, e Bonnuci, depois, cabecearam sozinhos nestes dois lances em tudo semelhantes – dois cruzamentos da direita, ambos de Cuadrado, e cabeceamentos na pequena área, na cara do guarda-redes.

Não foi fácil, mas a Juventus, sem arte, fez-se valer das bolas paradas. E o Torino pouco fez para o evitar.