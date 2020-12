Sporting deixa pontos em Famalicão

O Sporting vai continuar, pelo menos, mais uma jornada no comando da I Liga, depois do empate neste sábado em Famalicão (2-2), em jogo da 9.ª ronda. Esta igualdade, a segunda no campeonato, deixa os “leões” com 23 pontos em 27 possíveis e com uma vantagem de cinco pontos sobre Sp. Braga e Benfica, que jogam neste domingo, respectivamente, com Belenenses SAD e Paços de Ferreira. Já a formação minhota passou a ter dez pontos.

Frente a um adversário com o qual perdeu duas vezes na temporada passada, o Sporting esteve por cima na primeira parte e criou várias oportunidades de golo, chegando mesmo a falhar um penálti aos 22’ - Nuno Santos permitiu a defesa de Luiz Júnior.

O golo aconteceria apenas aos 37’. Numa jogada individual, Pedro Gonçalves arrancou um remate colocado à entrada da área que não deu quaisquer hipóteses ao jovem guardião brasileiro da equipa de João Pedro Sousa - com o golo que marcou à sua antiga equipa, “Pote” chegou aos dez golos na época.

A vantagem durou pouco. Aos 43’, num livre a partir da esquerda, Bruno Jordão colocou a bola na área, Adán saiu-se mal ao lance e Gustavo Assunção, filho do antigo médio do FC Porto Paulo Assunção, fez o empate.

Mesmo a fechar a primeira parte, já nos descontos dos descontos, um livre directo executado de forma magistral por Pedro Porro devolveu a vantagem à formação orientada por Rúben Amorim.

Na segunda parte, o Famalicão foi em busca de alguma coisa no jogo e ficou com o trabalho facilitado com a expulsão de Pedro Gonçalves, que viu o segundo cartão amarelo aos 80’. Pouco depois, aos 89’, Jhonata Robert, na execução de um livre directo, fez o 2-2.

Os “leões” ainda festejaram um terceiro golo no reatamento, mas, após visionamento do lance nos monitores, o árbitro acabaria por anular o golo a Sebastián Coates.