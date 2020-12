FC Porto sofre para contrariar eficácia do Tondela

O FC Porto venceu este sábado o Tondela, no Estádio do Dragão, por 4-3, aproveitando o deslize do Sporting para se colocar a quatro pontos do líder da Liga. Mas não sem evitar, nesta 9.ª jornada, um caminho tortuoso para um triunfo sofrido.

Zaidu (4') e Rafael Barbosa (33') marcaram, Marega (36 e 48') e Mario González (31 e 74') bisaram, com o golo de Taremi (56') a fazer a diferença no final, que teve uma bomba à barra de Marchesín.

Perante a possibilidade real de encurtar distâncias para a liderança do campeonato, face ao empate do Sporting em Famalicão, o FC Porto apostava na dupla de ataque Taremi/Marega, deixando Corona no banco. Pako Ayestarán não teve problemas em abrir o jogo e mostrar a Sérgio Conceição, durante o aquecimento, que podia contar com um bloco de cinco defesas e uma segunda linha de três médios do lado dos beirões. Muralha que os “dragões” derrubavam com um simples sopro de Zaidu, autor do golo inaugural, após gentileza de Otávio, a desbravar caminho com pés de fada.

O rombo era visível e o Tondela só não ruiu por completo porque, no minuto seguinte, Marega arruinou a jogada de Taremi, falhando um segundo golo praticamente feito. O Tondela, que ainda resistiu a nova bicada de Taremi, vislumbrou um raio de luz e, no primeiro remate, após transição rápida de Mario González, igualava a partida. Sérgio Oliveira perdia a bola no cerco à área tondelense, com Malang Sarr a ser atraído pela bola e a deixar o avançado espanhol sem marcação. O francês foi lento a recuperar e o herói do jogo com o Manchester City voltava a sofrer um golo, depois de quatro jogos dos portistas sem qualquer dissabor.

Otávio e Uribe retaliavam, mas era o Tondela quem dava lições de eficácia, com Rafael Barbosa a marcar na segunda investida dos homens de Ayestarán, desta feita com Marchesín a deixar a bola escapar em cima da linha. O Tondela marcava, em cerca de meia hora, o dobro dos golos conseguidos no Dragão em todas as cinco anteriores visitas. Faltava saber se tão generosa safra resultaria numa vitória, como a de 2015-16.

Ferido no orgulho, o FC Porto iria dissipar todas as dúvidas, com Marega a redimir-se do falhanço de baliza aberta logo ao quinto minuto. O maliano impediu que o campeão recolhesse às cabinas a perder, empatando a dez minutos do intervalo e completando a tarefa com novo golo a abrir a segunda parte.

Desta feita, Conceição teria, no limite, de contentar-se com uma vitória por 3-2, das que prefere evitar a todo o custo.

Ainda perfeitamente em jogo, o Tondela não alterava uma vírgula à estratégia inicial, mantendo o dispositivo defensivo na expectativa de obter um novo golo, capaz de deixar em franja os nervos portistas. Uma esperança que os campeões nacionais iriam reduzir praticamente a cinzas com novo golo, agora de Taremi, a concluir um infiltração venenosa de Uribe, que beneficiava da total lassidão adversária para colocar a bola no iraniano.

O jogo parecia, assim, bem encaminhado, com Sérgio Conceição a gerir o desgaste, reservando Corona para uma emergência. Só que mais uma vez, no intervalo de um bombardeamento sem baixas de vulto, o Tondela descia à área de Marchesín para marcar o terceiro da noite, números impressionantes para quem somava seis golos em oito jornadas.

O final foi de tortura para o FC Porto, que somou os três pontos, mas saiu com cicatrizes visíveis provocadas pelo adversário.