Barcelona perde novamente. Adeus ao título?

Dez jogos, quatro derrotas, dois empates e quatro vitórias. É este o surpreendentemente fraco registo do Barcelona na Liga espanhola, depois da derrota (2-1) sofrida neste sábado, na jornada 12, frente ao Cádiz.

Com este resultado, a equipa de Ronald Koeman está no sétimo lugar, já a 12 pontos do Atlético de Madrid – uma distância que parece ser já demasiado larga para permitir uma recuperação que, a acontecer, seria pouco menos do que milagrosa por parte dos catalães. Já o Cádiz continua o grande campeonato, subindo ao quinto lugar, posição de qualificação para a Liga Europa.

No Sudoeste de Espanha, o Barcelona subiu ao relvado sem Piqué e Fati, lesionados, mas com uma equipa longe de ser “remendada”: jogaram Messi, Griezmann, Coutinho, De Jong ou Busquets, saltando ainda do banco Dembelé, Pjanic ou o português Trincão.

Fica difícil, portanto, explicar mais este desaire. O Barcelona começou, como é habitual, com o domínio do jogo (80% de posse de bola na primeira parte), mas, como também já é habitual, sem conseguir transformá-lo em golos.

Fez seis remates e teve três oportunidades – Coutinho aos 14’, Braithwaite aos 17’ e Messi aos 26’ –, mas o Cádiz chegou ao golo com apenas um remate e 20% de posse de bola: marcou Álvaro Giménez.

Na segunda parte, o domínio do Barcelona foi ainda mais claro. Quase 90% de posse de bola, um valor impressionante mesmo para os catalães, mas chegar ao golo continua a ser um suplício – foram 20 remates ao longo do jogo.

A equipa de Koeman só empatou beneficiando de um autogolo de Alcala, aos 57’, mas o experiente Álvaro Negredo, chamado ao jogo aos 62’, marcou aos… 63’. Erro tremendo da defesa do Barcelona – Lenglet e Ter Stegen atrapalharam-se – e o avançado finalizou de baliza aberta.

É certo que Dest, Messi (duas vezes) e Griezmann poderiam ter marcado, mas a falta de eficácia ofensiva e a permeabilidade defensiva explicam mais um desaire catalão – e o Cádiz poderia, em contra-ataque, ter dilatado o resultado, não fosse o desperdício de Alejo e Adenkanye.