Atlético de Madrid vence e sobe à liderança em Espanha

O Atlético de Madrid, com João Félix a entrar na segunda parte, subiu neste sábado à liderança da Liga espanhola, depois de receber e vencer o Valladolid, de Jota, por 2-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, o médio francês Lemar, aos 56 minutos, e Llorente, aos 72’, fizeram os golos dos colchoneros, que somaram a sétima vitória consecutiva e continuam como a única equipa sem derrotas na prova.

No Atlético, o técnico argentino Diego Simeone lançou João Félix aos 57 minutos, enquanto Jota, emprestado pelo Benfica, foi titular nos forasteiros, tendo sido rendido aos 62.

Com este resultado, a formação de Madrid passou a liderar provisoriamente a Liga espanhola, com 26 pontos, mais dois que a Real Sociedad, que no domingo actua no terreno do Alavés.

Por seu lado, o Valladolid segue no 19.º e penúltimo posto, com dez pontos.