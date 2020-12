Ana Catarina Nogueira vai jogar com “Cata” Tenorio em 2021

Ana Catarina Nogueira anunciou neste sábado que vai jogar o World Padel Tour (WPT) 2021 com a argentina Catalina Tenorio. A nova parceira da jogadora portuguesa, que este ano fez par com outra jogadora da Argentina (Delfina Brea), é uma das atletas com mais currículo no circuito mundial, mas em 2020 não conseguiu superar os oitavos-de-final no WPT.

Após uma época em que o reencontro com Delfina Brea (já tinham jogado juntas em 2018) ficou aquém das expectativas, Ana Catarina Nogueira terá ao seu lado na próxima época uma das mais consagradas jogadoras do circuito.

Com 45 anos, “Cata” Tenorio esteve presente em 2017 e 2018 em seis finais do WPT, tendo disputado uma meia-final em 2019. Esta época, a nova parceira de Ana Catarina Nogueira jogou com a espanhola Alicia Blanco e a conterrânea Julieta Bidahorria, e conseguiu por quatro vezes chegar aos oitavos-de-final.

Ao anunciar que iria formar dupla com a argentina, Ana Catarina Nogueira disse que Tenorio é “uma jogadora que dispensa apresentações por tudo o que já conquistou” mas garantiu que a nova parceira mantém a ambição: “Queremos mais. Por isso prometemos lutar por cada ponto e cada vitória em cada torneio até à última gota de suor.”