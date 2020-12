Caetano Veloso foi ao cinema com memórias do cárcere, sem lenço e com documento

“Caminhando contra o vento/ Sem lenço, sem documento/ No sol de quase dezembro/ Eu vou…” Quando Caetano Veloso lançou Alegria, alegria, o seu segundo single, em Novembro de 1967, estava longe de imaginar que, um ano depois, aquele Dezembro não lhe traria Sol mas trevas. Levado ainda de madrugada do seu apartamento em São Paulo pouco depois do Natal, no dia 27 de Dezembro de 1968 (o mesmo sucedeu com Gilberto Gil), esteve 54 dias preso, primeiro sem acusação formada, depois sob suspeitas absurdas. A história desse período terrível, onde chegou a temer pela vida, contou-a ele no livro Verdade Tropical, editado pela Companhia das Letras em 1997, num capítulo que preenche a terceira parte do livro, intitulado “Narciso em férias”.

