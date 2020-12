Álvaro Covões: “Parece que somos os palhaços que só servem para fazer rir as pessoas”

A confirmação da proibição dos concertos e festas no Natal e na passagem de ano não surpreendeu Álvaro Covões. O empresário e membro da direcção da APEFE (Associação de Promotores de Espectáculos, Festivais e Eventos) já contava que isso acontecesse.

“Ninguém podia estar à espera que, com a actual situação epidemiológica, pudesse haver festas de Passagem de Ano”, diz Covões ao PÚBLICO. Mas regista que isso só vem agravar “a tragédia económica” do sector. E lembra que, “apesar de se dizer que os espectáculos, e que ir ao teatro, ao cinema ou a um museu é seguro”, essa actividade foi parcialmente proibida com o estado de Emergência sob o qual estamos a viver. “Aos sábados e aos domingos, que são os dias mais fortes, não pode haver espectáculos, e assim vai continuar”, regista o empresário, que também é promotor do festival NOS Alive. E nota que, nas últimas quatro semanas, incluindo este fim-de-semana, “em 28 dias o sector da cultura teve que fechar 12 dias – é quase 45%”.

Álvaro Covões lamenta que continue a não se atender à situação da cultura. “Ouve-se falar, e bem, da restauração; agora fala-se do apoio à hotelaria, mas a cultura continua sem qualquer tipo de apoio. E não há dúvida nenhuma de que o sector cultural, e o sector dos eventos, vão ser os que vão sofrer a maior quebra económica no país – vamos ter, com certeza, uma quebra de 90% no final do ano de 2020”, assegura. Uma contabilidade que está praticamente fechada, perante as medidas e as restrições agora anunciadas.

O empresário da Everything Is New lembra estar a falar do sector da cultura em geral, e não de um subsector: “É todo um ecossistema que inclui os artistas, os técnicos, os produtores, as salas privadas, as empresas de equipamentos, as empresas de palcos…”. E nota que “não há nenhum outro sector inteiro, na economia, que tenha uma quebra de 90%”. “Parece – e se calhar é verdade – que somos os palhaços que só servem para fazer rir as pessoas”, lamenta.