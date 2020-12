Por livrarias e papelarias, durante a escola ou nas férias, sempre gostei de publicações estrangeiras. De entrar na loja, contemplar, com um júbilo silencioso, as capas, os títulos. Abrir, folhear as páginas, ver, ler. Afinal, cada número prometia outro número, melhor, maior, mais fantástico. Cada texto ou imagem dizia-me, aos ouvidos, que havia, para lá do país, do subúrbio, da porta do quarto, lugares, pessoas, coisas que me aguardavam.

