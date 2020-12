Diana Prata e o cérebro social

No episódio n.º 5 do podcast Assim Fala a Ciência, uma parceria do PÚBLICO com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, Carlos Fiolhais entrevista a neurocientista Diana Prata, que, após ter estado doze anos no King’s College de Londres, dirige hoje um laboratório no Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa.

A conversa com esta especialista nas bases biológicas da cognição começou com a questão de saber qual é a quota-parte do nosso comportamento social que é herdada e qual é a parte adquirida pela educação e pela cultura. Uma outra questão recorrente nesta discussão das marcas genéticas é a diferença entre homens e mulheres, assim como a ideia de existirem raças humanas e persistência do problema do racismo. Qual será o impedimento dos nossos cérebros à formação de um melhor “cérebro social”?

Assim Fala a Ciência é o novo podcast de ciência do PÚBLICO. A cada duas semanas, o físico Carlos Fiolhais e o bioquímico David Marçal conversam com investigadores da rede GPS – Global Portuguese Scientists, dando voz à ciência para furar o ruído da desinformação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o Assim Fala a Ciência na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.