Carne cultivada em laboratório aprovada para venda em Singapura

Já esteve bem mais longe a possibilidade de ir a um restaurante e poder ter no menu carne cultivada em laboratório. A Agência Alimentar da Singapura aprovou para venda carne de frango cultivada em laboratório. Desenvolvida pela empresa norte-americana Eat Just, esta carne será usada em nuggets de frango e o lançamento acontecerá num restaurante caro em Singapura. É a primeira vez que carne cultivada em laboratório tem a aprovação de uma agência que regula questões de segurança alimentar e a empresa espera que esta seja “uma catapulta” para a aprovação noutros países. Tudo isto tem o contributo de um português: Vítor Espírito Santo, que é director do Departamento de Agricultura Celular da Eat Just.

