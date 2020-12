Depressão Dora: neve surpreendeu muitas zonas do país — veja o vídeo

A passagem da depressão Dora fez cair um manto de neve no Norte e Centro do país nesta sexta-feira. Até às 12h, a Protecção Civil tinha registado 144 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e neve.

A neve caiu principalmente nos distritos de Viseu e Vila Real, mas não foi só o interior que se vestiu de branco: Fafe, Braga, Guimarães e Melgaço também presenciaram neve, e as escolas em Vieira do Minho e Montalegre fecharam. O PÚBLICO recolheu alguns vídeos publicados nas redes sociais que ilustram o momento.

Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, alerta para o agravamento das condições meteorológicas, prevendo-se um aumento da intensidade do vento, precipitação, a descida da temperatura e o aumento da agitação marítima na costa ocidental. Prevê-se agitação marítima forte, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir aviso vermelho para Lisboa e Leiria.

O Norte é a zona que está a sofrer mais com a passagem da depressão Dora, mas o resto do país não passa ao lado do mau tempo. Até pelo menos sábado devem ainda sentir-se ventos fortes, chuva e uma descida de temperatura em todo o continente, além de agitação marítima junto à costa. Entre esta sexta-feira e a madrugada de domingo, a tempestade Dora vai continuar por aí. A Protecção Civil decretou um “estado de alerta especial” do dispositivo nacional.