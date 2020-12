Portugal regista mais 79 mortes e 4935 novos casos, o valor mais alto da última semana

A tendência de casos diários tem sido decrescente, mas Portugal registou mais 4935 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19), o número mais alto desde a última sexta-feira, quando foram registados 5444 novos casos. Ainda assim, foi o valor mais baixo registado a uma sexta-feira durante o mês de Novembro.

Há ainda 79 pessoas que morreram com a doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de quinta-feira. A maior parte dos óbitos foi registada em pessoas com mais de 80 anos (67% dos 4803 óbitos registados). A taxa de letalidade em Portugal é de 1,5%.

Há mais 5020 pessoas que recuperaram da infecção e existem ainda 73.712 casos activos em Portugal. Ao todo, são 234.038 as pessoas que já recuperaram em Portugal. Desde o início da pandemia, 312.553 foram infectadas pelo novo coronavírus.

Das pessoas infectadas, há 3295 que estão internadas (menos 35 do que no dia anterior) e 526 em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que na véspera).

A maior parte dos novos casos e de mortes foi registada no Norte, com mais 45 óbitos e 2577 casos em relação ao dia anterior. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1508 infecções diárias e 15 mortes. No Centro, foram registadas 626 infecções e 14 mortes. O Alentejo tem mais 111 casos e uma morte; o Algarve tem 73 casos novos e três mortes; os Açores têm 26 casos diários e uma morte; e a Madeira tem 14 novos casos.

Na quinta-feira, a DGS revelou que tinham sido registadas 79 mortes e 3772 novos casos de infecção (referentes ao dia de quarta-feira).