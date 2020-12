Navio atracado há oito dias no Porto de Sines com tripulação de quarentena

Um navio de transporte de animais vivos está atracado há oito dias no Porto de Sines, porque a tripulação encontra-se de quarentena, após ter sido confirmada a infecção pelo vírus que provoca a covid-19 em dois tripulantes.

O primeiro caso de infecção foi detectado, no passado dia 27 de Novembro, num dos tripulantes do navio, com bandeira do Luxemburgo, que “apresentou sintomas” compatíveis com a doença covid-19, disse hoje à agência Lusa a responsável da Autoridade de Saúde Pública local, Fernanda Santos.

O tripulante “tinha sintomas, fez o teste que deu [resultado] positivo e isso levou-nos a alargar os testes a todos os tripulantes do navio, tendo sido detectado mais um [caso] positivo”, explicou, referindo que, “como são contactos de alto risco, ficaram todos em quarentena”.

Segundo Fernanda Santos, devido aos dois casos de infecção, o navio, oriundo de Israel e com 32 tripulantes de várias nacionalidades, vai manter-se no Porto de Sines, no distrito de Setúbal, até que seja levantada a quarentena.

“A tripulação está de quarentena por 14 dias, não entra, nem sai ninguém sem o consentimento da autoridade de saúde e foi suspensa a livre prática do navio”, ou seja, as operações e movimentos no porto, disse.

A responsável adiantou que “os testes a toda a tripulação foram realizados no navio” e a embarcação foi “desinfectada por uma equipa especializada”.

Todos os tripulantes estão em confinamento no navio, com restrições a bordo, e os infectados encontram-se “devidamente separados” dos que não têm a infecção, disse, indicando que, até hoje, não há mais pessoas com sintomas e, por isso, pode-se dizer que “o foco está controlado”.

O navio atracou no porto alentejano no passado dia 26 de Novembro, com o objectivo de carregar animais vivos, a grande maioria bovinos, com destino a Israel.

Portugal contabiliza pelo menos 4.803 mortos associados à covid-19 em 312.553 casos confirmados de infecção, segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de Novembro e até 8 de Dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h e as 5h , enquanto nos fins-de-semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.