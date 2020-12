MAI quer recrutar novos polícias e um quinto devem ser mulheres

Entre os 803 candidatos aos cursos de formação de agentes da PSP que vão arrancar no próximo ano, o ministro da Administração Interna quer que pelo menos um quinto sejam mulheres e que o recrutamento de candidatos se faça sobretudo nas “áreas de jurisdição territorial” da PSP e que sejam “adequadamente representativos da diversidade de contextos sociais e culturais onde actua a PSP”.

Questionado pelo PÚBLICO sobre estes critérios definidos pelo ministro, o gabinete de Eduardo Cabrita vincou ao PÚBLICO que não se trata de regras para o concurso de admissão de candidatos – porque essas será a direcção nacional da PSP a definir – mas apenas de uma “estratégia de comunicação” para o concurso.

A intenção é que o efectivo da PSP procure representar a sociedade portuguesa, tanto conseguindo ter mais mulheres como tento candidatos de diversos contextos sociais e culturais, promovendo a inclusão.

No entanto, o texto do despacho do ministro é claro e diz que estas são as “orientações gerais” para o recrutamento que visa a admissão de um total de 1200 candidatos para cursos em 2021.