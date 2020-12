A depressão Dora faz chuva e neve, mas o tempo melhora no final de sábado

As condições meteorológicas adversas devido à passagem da depressão Dora devem manter-se por mais 24 horas, confirmou o novo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), André Fernandes, que tomou posse esta sexta-feira.

“Mantemo-nos em estreita articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas prevê-se que esta situação demorará mais 24 horas, com desagravamento no final do dia de amanhã [sábado]”, afirmou André Fernandes, assinalando a “relativa calma” do ponto de situação sobre os efeitos da depressão Dora em Portugal continental.

Em declarações aos jornalistas após a cerimónia, na qual esteve presente a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, o dirigente recém-empossado circunscreveu um impacto significativo do mau tempo a algumas regiões, com especial enfoque no Norte e nas terras altas.

Queda de neve em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA O mau tempo que se vai fazer sentir no continente pelo menos até sábado surge na sequência da passagem da depressão Dora LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA A queda de neve fez-se sentir principalmente nos distritos mais a Norte do país LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA Há quem tenha aproveitado a queda de neve para adiantar os bonecos de neve para o Natal LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA A neve motiva sempre passeios higiénicos diferentes num tempo de pandemia que dura desde Março LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA Várias estradas foram cortadas pelas autoridades no distrito de Vila Real LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA O transporte escolar e as escolas também pararam de funcionar LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA As autoridades avisaram que o funcionamento relativo aos testes à covid-19, especialmente no que toca ao transporte de testes, vai continuar LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA O azul da lagoa do Alvão, próximo do concelho de Vila Pouca de Aguiar, ficou a contrastar com o manto branco à sua volta LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA Com as estradas cheias de neve, o confinamento pela covid-19 foi completado por um confinamento pelo mau tempo LUSA/PEDRO SARMENTO COSTA O primeiro nevão do ano cobriu de neve Castro Daire e a Serra do Montemuro LUSA/NUNO FERREIRA Fotogaleria

“Apenas algumas regiões do Norte, nomeadamente as regiões de Peneda-Perês, Estrela e o distrito de Viseu, têm alguma neve e a afectação normal neste tipo de situações. Há alguma queda de árvores, mas, do ponto de vista geral, estamos a acompanhar a situação e não há nada digno de registo”, sintetizou.

Segundo as informações da Protecção Civil, entre as 0h e as 12h desta sexta-feira, registaram-se 144 ocorrências, a maioria relacionadas com a queda de árvores (68) e a desobstrução de vias por causa da neve (44).

O IPMA colocou sob aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, os distritos de Lisboa e Leiria devido à previsão de agitação marítima forte na sequência dos efeitos da depressão Dora em Portugal continental. Por causa da agitação marítima forte, o IPMA colocou também a costa dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Setúbal, Beja e Faro, o norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja até às 0h de domingo.

Foi também emitido um aviso amarelo para os distritos de Braga, Vila Real, Viana do Castelo, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco devido à queda de neve acima de 1.400/1.600 metros, descendo gradualmente a cota para 700/900 metros, até às 06:00 de domingo.

Sob aviso amarelo (menos grave) estão ainda os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco devido à previsão de vento forte de noroeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora nas terras altas até às 6h de sábado.