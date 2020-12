Covid-19: Infarmed pede que não se usem máscaras do fabricante Shantou

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) recomendou esta sexta-feira que não sejam compradas nem usadas máscaras do fabricante Shantou, por não cumprirem os requisitos exigidos na União Europeia.

O alerta foi divulgado na página oficial do Infarmed, no qual se diz que caso sejam detectadas essas máscaras se deve informar a instituição.

O Infarmed explica que as autoridades alemãs proibiram a comercialização e mandaram recolher as máscaras de uso clínico do fabricante Shantou T&K Medical Equipment Factory Co., Ltd, que não cumprem com os requisitos estabelecidos no Regulamento 2017/745 da União Europeia relativo aos dispositivos médicos.

Em Portugal não há registos da comercialização dessas máscaras, mas o Infarmed justifica o alerta atendendo “a que existe livre circulação de produtos no Espaço Económico Europeu”.

Devido à pandemia de covid-19 é desde finais de Outubro obrigatório o uso de máscara em espaços interiores fechados com várias pessoas, em estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, em edifícios públicos, em escolas e creches, em transportes públicos e em locais ao ar livre desde que não seja possível assegurar o distanciamento físico adequado.