Chef Ljubomir Stanisic acusado de corromper agente da PSP para furar confinamento

O Ministério Público acusou o chef Ljubomir Stanisic de ter corrompido um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), oferecendo-lhe garrafas de vinho e rum para conseguir furar as restrições de circulação no período da Páscoa. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias (JN), que teve acesso à acusação do Ministério Público (MP), onde um dos rostos mais conhecidos do Movimento “Sobreviver a Pão e Água” é acusado dos crimes de corrupção activa e desobediência.

De acordo com acusação, o agente da PSP que terá sido corrompido pelo chefe de cozinha estava sob escuta num outro processo onde se investiga a existência de uma rede de tráfico de droga. Ljubomir não tem qualquer relação com esta operação, onde o agente da PSP é acusado de corrupção e tráfico de droga. Foi nesta investigação contudo que as autoridades interceptaram a chamada de Ljubomir para o irmão do agente da PSP: o chefe de cozinha queria ir passar uns dias com a família em Setúbal, deslocação proibida pelas restrições de circulação que abrangeram o período da Páscoa.

De acordo com o JN, o MP relata que o agente se prontificou a ajudar o chef, tendo mesmo usado a viatura pessoal para facilitar a passagem de Ljubomir pela Ponte 25 de Abril. Em troca receberia duas garrafas de vinho e uma garrafa de rum. Os contactos foram feitos através do Whatsapp, sendo que o chefe de cozinha teria ainda pedido informações sobre operações de fiscalização para ajudar amigos a evitar as restrições de circulação.

O chef de cozinha Ljubomir Stanisic é um dos rostos mais conhecidos do Movimento “Sobreviver a Pão e Água”, que terminou esta quinta-feira uma greve de fome que se prolongava há quase uma semana. Ljubomir foi hospitalizado na tarde de quarta-feira, seis dias após o início do protesto.