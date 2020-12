Presidente da Mesa do Congresso da Aliança deixa partido

A presidente da Mesa do Congresso da Aliança, Ana Costa Freitas, demitiu-se do partido dois dias depois de o senado se ter reunido e menos de três meses depois de Pedro Santana Lopes ter deixado a presidência do partido que fundou. O senado é o órgão mais importante entre congressos, sendo equivalente ao conselho nacional no PSD e à comissão nacional no PS.

