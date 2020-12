Marcelo quer “espírito de Natal” sem riscos para Janeiro

A decisão da renovação do estado de emergência, apesar da desaceleração de casos, deve-se à “pressão nos cuidados intensivos” e ao “elevado número de mortos”, disse o Presidente da República esta sexta-feira, numa declaração ao país. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é importante manter os esforços para aliviar a pressão nos hospitais. Sobre as vacinas, confirmou que a “chegada a todos os portugueses” obedece a “calendários alargados de tempo” e que “será uma questão de semanas” e não de dias.

O regime menos intenso no Natal, se se concretizar, destinar-se-á para as famílias concretizarem o “desejado e legitimo” encontro, mas evitando o descontrolo. Marcelo sublinhou a importância destes encontros serem feitos com cautela de forma a evitar uma possível “terceira vaga” e o descontrolo em Janeiro. O objectivo, explica Marcelo Rebelo de Sousa, é viver o Natal, “mas sem a concentração num momento único e com respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios familiares generalizados”.

O Presidente da República deixou ainda uma mensagem de elogio aos portugueses, por, na generalidade, terem cumprido as regras, citando o conselheiro de Estado e neurocientista António Damásio, que, em entrevista ao PÚBLICO, disse: "Há uma grande distribuição de generosidade, paciência e calma nos portugueses”.

A Assembleia da República renovou esta sexta-feira, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o estado de emergência para permitir medidas de contenção da covid-19. Votaram contra PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal. Abstiveram-se Bloco de Esquerda, PAN, CDS e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

O decreto presidencial de renovação do estado de emergência, apesar de ter uma validade máxima de 15 dias, deverá ser renovado nos mesmos moldes na semana do Natal, para vigorar até 7 de Janeiro. O decreto prevê sensivelmente as mesmas restrições de direitos que já estavam em vigor, cabendo agora ao Governo definir as regras em concreto para cada período. No sábado, o Conselho de Ministros volta a reunir-se para definir, em concreto, as medidas que vão vigorar no mesmo período e, nomeadamente no período de Natal e Ano Novo.

Cumprindo os prazos constitucionais, a renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 9 de Dezembro de 2020 e cessando às 23h59 do dia 23 de Dezembro de 2020. Mas a renovação já é garantida nestes termos, pelo menos até 7 de Janeiro de 2021.

O actual estado de emergência teve início no dia 24 de Novembro e termina às 23h59 da próxima terça-feira, 8 de Dezembro. Esta renovação tem efeitos a partir das 0h de quarta-feira, dia 9 de Dezembro.

De acordo com a Constituição, este quadro legal que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias, não pode durar mais de 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Governo apela ao “bom senso” dos portugueses no Natal​

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou esta sexta-feira que este Natal “vai ser diferente garantidamente” e apelou ao “bom senso” dos portugueses nesta quadra para se conseguir “bons resultados” no combate à covid-19.

Este sábado, António Costa vai anunciar as medidas para este período.