O direito à hipocrisia

József Szájer era, até à passada sexta-feira, um importante político conservador da Hungria, casado, há 37 anos, com uma juíza do Tribunal Constitucional húngaro de quem tinha uma filha, deputado no Parlamento Europeu e assumido defensor dos valores tradicionais da família e da pátria. Para além de ser um dos fundadores e dirigente do Fidesz, o partido no poder do primeiro-ministro Viktor Orbán que se tem notabilizado pelo seu discurso e prática iliberal, anti-imigrantes, antieuropeia e anti igualdade dos cidadãos LGBT. Segundo é referido pelos media, Szájer é responsável por uma alteração da Constituição da Hungria que veio definir expressamente que o casamento é um contrato entre um homem e uma mulher.

