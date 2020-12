À boleia da Maré por zonas onde durante décadas não passou o transporte público

Até há poucos dias, Adelina Ferreira, 89 anos, Laura Fernandes, 77 anos, e Ilda Paiva, 73 anos, se quisessem apanhar um transporte público para chegar ao centro do Porto tinham de percorrer alguns quilómetros a pé. Moram as três na rua do Tronco, em São Mamede Infesta, Matosinhos, e só no Amial, já na Invicta, é que conseguiam ligação por autocarro para chegar à Baixa. Foi assim durante 20 anos, desde que as linhas do 2 e do 95, da STCP, com ligação à Maia, deixaram de funcionar.

