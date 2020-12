Os “rituais” de Alicia Keys chegam ao público através de nova marca de bem-estar

Já estão à venda os primeiros produtos da nova marca de bem-estar da cantora Alicia Keys. Quatro meses depois do anúncio da criação da Keys Soulcare, a marca lança a primeira linha composta por um creme hidratante, uma vela perfumada e um massajador facial.

“Mais do que nunca, nós precisamos destes rituais para nos concentrarmos em nós próprios”, considera a cantora numa publicação no Instagram sobre a marca cujo foco está mais no bem-estar e não propriamente na estética.

Já em 2016, a artista tinha afirmado a intenção de cortar a 100% na maquilhagem. Uma sessão fotográfica para a revista Fault, há quatro anos, foi “a coisa mais forte, poderosa, livre e honestamente bonita” que já tinha feito até então, avaliou Keys numa carta aberta, publicada na altura, no boletim informativo feminista ​Lenny Letters.

Na vertente dos cuidados de pele, o Skin Transformation Cream (30 dólares, ou 24,66 euros) é um creme facial hidratante com ácido hialurónico que, assim como os restantes produtos, não contempla testes em animais. Alinha-se com o rolo facial de obsidiana (25 dólares; 20,55 euros) que massaja a pele e melhora a absorção do creme.

Já a vela, o produto bandeira deste lançamento (38 dólares; 31,24 euros), junta os aromas de sálvia e leite de aveia para criar a “fragrância característica” tanto da marca como da própria artista e agora empreendedora.

Os produtos estão disponíveis no site da marca, mas, por enquanto, só são enviadas encomendas dentro dos Estados Unidos. Os fãs no resto do mundo têm de esperar até 2021.