Vinhos nacionais resistem à pandemia graças às exportações

1. Primeiro a boa notícia: as exportações dos vinhos portugueses cresceram 3,81% em volume e 2,43% em valor entre Janeiro e Setembro deste ano face ao mesmo período de 2019, atingindo os 589,6 milhões de euros, de acordo com dados divulgados na semana passada pelo Instituto da Vinha e do Vinho. É um grande resultado, dado que a pandemia tem atingido todo o mundo mais ou menos por igual. Só não é extraordinário porque o preço médio por litro caiu ligeiramente, prejudicado pela acentuada degradação do preço médio do vinho do Porto. Se tirássemos o vinho do Porto da equação, o preço médio do vinho português também teria subido.

Continuar a ler