Tinto no Branco, um “antidepressivo cultural”: Viseu faz correr vinho e literatura online

Em tempo de pandemia, o Tinto no Branco “digitalizou-se”. Os espectadores e participantes terão decerto um copo de vinho na mão, mas estarão a celebrar o festival online e com live streamings em que participam figuras como os actores Antônio Fagundes, Patrícia Pillar e Rita Blanco, a especialista de vinhos Jancis Robinson e o escritor Mia Couto.

É a 6.ª edição do certame e decorre de 4 a 6 de Dezembro “sem público presencial”, mas com a “maioria das sessões” a realizarem-se a partir de Viseu com a “presença local dos autores e convidados”. Uma “opção que favorece a segurança e protecção num contexto crítico de evolução da pandemia”.



O programa abre sexta-feira (4/12) às 18h com a leitura de um excerto de “Terras do Demo", de Aquilino Ribeiro, por Florbela de Sá Cunha. A partir daí, há mesas de debate, apresentações de livros, entrevistas de vida, quizz, workshop (Fotografia para Instagram é no sábado, às 10h30) e espectáculo de poesia. Todos os eventos são de acesso gratuito.

Nos vinhos, destaque para a presença da britânica Jancis Robinson, especialista em vinhos portugueses, colaboradora do Financial Times e autora de livros como o recente Especialista de Vinhos em 24 horas. No domingo (17h) fala sobre o vinho e o Dão.

Outro momento em destaque, já esta sexta (19h) será a apresentação da colecção Viseu Sabe Bem, iniciativa da autarquia. É um “conjunto de 12 fascículos que reúnem as histórias e os segredos por detrás de alguns dos mais tradicionais e identitários sabores da gastronomia viseense”. Assinada por Alberto Correia, a colecção será apresentada com a participação do chef Diogo Rocha e do historiador Luís Fernandes.

Ainda esta sexta-feira (21h30), é apresentado o livro A Voz do Dão, registo fotográfico de “uma viagem ao coração do mundo rural e do Dão vinhateiro” pelos fotojornalistas Adriano Miranda (também fotógrafo do PÚBLICO) e Nuno André Ferreira, uma obra que já esteve em destaque na Fugas.

O leque de convidados, além dos actores, inclui também figuras como o apresentador e jornalista Mário Augusto (ele é o “Embaixador de Viseu” para o cinema em 2020), os viseenses Afonso e Bernardo Rapazote – autores da curta-metragem Corte, seleccionada para a competição da Cinéfondation do Festival de Cannes 2020, vencedora do prémio Novo Talento no Indie Lisboa 2020 –, e o escritor e argumentista Rui Cardoso Martins.

Dois autores naturais de Viseu estarão também em destaque com os seus mais recentes livros: Dionísio Vila Maior (Orfeu sem mim) e Jorge Marques (Mar das Guitarras).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre vinhos e literatura, os encontros querem ser “uma espécie de antidepressivo cultural no actual contexto e uma prova mais de resiliência de uma cidade e de um sector que não desistem”, comenta o vereador da Cultura da autarquia de Viseu, Jorge Sobrado, citado em comunicado. “Não podemos viver com a ideia de um confinamento da cultura ou de uma suspensão do pensamento livre”, remata.

A fórmula online encontrada, por sua vez, é vista como uma “alternativa cultural segura e responsável” que permite “manter” esta “iniciativa já tão distintiva e marcante na agenda da cidade vinhateira do Dão”, refere o presidente da autarquia, António Almeida Henriques.



O programa completo e as emissões estarão disponíveis no site do Tinto no Branco, com transmissões também nos Facebook do município de Viseu e Visit Viseu,