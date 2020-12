"A melhor foto de 2020": um pastor português e Díli entre os 50 finalistas mundiais

Ao longo do ano, milhares enviaram as suas melhores imagens, mas só um terá o selo #BestPhotoOf2020 (e o prémio de 25 mil dólares). Desde Março, foram recebidas mais de 35 mil fotografias de 115 países, segundo a Agora, que defende que a competição é "o maior concurso de fotografia do ano".

Entre a cor vinda do Gana, a rigidez do Inverno russo, retratos do Paquistão, sombras do Vietname ou lixeira da Indonésia, há também muitos lagos oníricos, paisagens de tirar o fôlego, tempestades de beleza e medo, declarações de amor e gente que luta pela vida.

Entre as 50, um agricultor de Estarreja e a sua cabra, uma imagem tocada pelo humanismo do veterinário-fotógrafo Jorge Bacelar, que lançou em 2019 o livro de fotografia Ruralidades. "É neste ambiente que eu encontro a luz que quero, que tenho as pessoas que eu sinto como família", dizia então à Fugas.

Do outro lado do mundo, chega uma imagem aérea de Timor-Leste, que já tinha sido incluída entre as melhores imagens ClimateChange2020. O fotógrafo português mostra-nos a união de um rio lamacento com o oceano. "As primeiras chuvas do ano entraram recentemente no rio Comoro, levando consigo todo o tipo de lixo e detritos. O lixo que chega com o rio é um inimigo dos corais e outras formas de vida marinha que vivem na costa timorense", explicava-se na Fugas.

A 28 de Dezembro se saberá quem recebe como "prenda de Natal", além do dinheiro, claro, a distinção #BestPhotoOf2020.