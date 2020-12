Um Douro imponente, de equilíbrio intenso, fresco e elegante

Sendo uma das mais emblemáticas propriedades do Douro – a quinta de todas as quintas, diz-se com frequência –, a Quinta do Vesúvio esteve desde a sua fundação, em meados do século XIX, vocacionada para produzir grandes vinhos do Porto. Depois da sua aquisição, há cerca de trinta anos, os actuais proprietários decidiram que podia dar também nome a grandes vinhos de mesa, que pudessem acompanhar o prestígio daquelas vinhas, mas que pudessem ser também uma referência nos vinhos da casa, do Douro e de Portugal. Tudo foi pensado e planeado ao pormenor. Da reestruturação das vinhas à enologia e estratégia de marca, com o prévio lançamento dos vinhos Pombal do Vesúvio antes dos Quinta do Vesúvio, cujo primeiro engarrafamento foi a colheita de 2007, quando as vinhas já teriam a necessária consistência e maturidade para um topo de gama com as pretensões da Symington.

