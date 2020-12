TAP vai suspender acordo de empresa com trabalhadores

O acordo de empresa (AE) que foi assinado entre a TAP e o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), e está em vigor, vai ser suspenso. E, de acordo com este sindicato, quem informou os representantes dos tripulantes de cabine da transportadora aérea controlada pelo Estado foi o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos. O ministro socialista está esta semana a receber os sindicatos, depois de estes terem sido confrontados com alguns dados do plano de reestruturação por parte da administração da TAP na sexta-feira passada.

