Tabelas do IRS abrem a porta a subida do salário mínimo até aos 685 euros

Ao contrário do que é habitual, o Governo publicou as tabelas de retenção na fonte de IRS antes de divulgar o valor do Salário Mínimo Nacional (SMN) para 2021. Mas olhando para o patamar a partir do qual os salários e as pensões vão descontar IRS é possível ter uma ideia do valor que o executivo irá apresentar aos parceiros sociais na próxima semana e que poderá oscilar entre os 660 e os 685 euros mensais.

