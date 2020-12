Bruxelas: Portugal violou regras na zona franca e tem de recuperar ajudas às empresas

Depois de três anos de monitorização e dois de investigação aprofundada, a Comissão Europeia decidiu hoje considerar ilegal a forma como Portugal concedeu isenções fiscais a empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira (ZFM). A decisão é de enorme impacto: vai obrigar o Estado português (o fisco regional e o fisco nacional) a recuperar os valores às empresas que não cumpriram as condições e que beneficiaram de uma redução da carga fiscal em IRC de forma indevida com benefícios fiscais acima de 200 mil de euros.

A decisão foi divulgada na manhã desta sexta-feira pela Comissão Europeia. “A investigação da Comissão revelou que as reduções fiscais foram aplicadas a empresas que não deram qualquer contribuição real para o desenvolvimento da região, incluindo através de empregos criados fora da Madeira (e mesmo da União Europeia), em violação das condições das decisões e regras da UE em matéria de auxílios estatais. Portugal deve agora recuperar o auxílio incompatível, acrescido de juros, às empresas que não cumpriram as condições”, revela a Comissão.

Quando, em 2007 e 2013, a Comissão aprovou o regime da ZFM, fê-lo por considerar que as condições acordadas com o Estado português eram compatíveis com o mercado interno europeu. E, por isso, autorizou-o sob uma determinada condição: a de que, ao conceder benefícios fiscais às empresas licenciadas na zona franca, o Estado português teria de aplicar as reduções de IRC aos lucros resultantes de actividades económicas efectivamente realizadas na região da Madeira.

O que Bruxelas veio, entretanto, detectar ao fazer uma investigação mais apertada a partir de 2015 foi que a República Portuguesa não cumpriu o espírito do acordo, concedendo isenções fiscais a empresas sem actividade real no arquipélago e a empresas que alegadamente não criaram o número de postos de trabalho que teriam de criar para poderem beneficiar da redução da carga fiscal.

Para a Comissão Europeia, as empresas que não exercem as suas actividades na Madeira não podem ser consideradas beneficiárias legítimas do regime da zona franca tal como foi aprovado, nem podem ter direito ao auxílio ao funcionamento com finalidade regional.

Portugal não terá de recuperar a parte do IRC que está em falta a todas as empresas licenciadas na zona franca, mas sim às “receberam mais de 200.000 de euros ao abrigo do regime de auxílios” de forma indevida, o que acontece quando os postos de trabalho criados e que permitiram o acesso a esse benefício fiscal foram estão localizados fora da Madeira ou quando os rendimentos gerados partiram de actividades realizadas fora da Madeira.

O objectivo do regime é o de as empresas da região poderem ser compensadas pelos custos adicionais “decorrentes das desvantagens naturais, como o afastamento, a insularidade, a pequena dimensão, as dificuldades topográficas e climáticas, e a dependência económica de um pequeno número de produtos”.