Europeu 2021 de voleibol decorrerá em quatro países

O Campeonato da Europa de voleibol de 2021 decorrerá nas cidades de Katowice, Gdansk e Cracóvia, na Polónia, Ostrava, na República Checa, Tallin, na Estónia, e Tampere, na Finlândia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela federação europeia (CEV).

A fase final do Europeu 2021, que deverá decorrer em Setembro, contará com a presença de 24 selecções, sendo que Portugal irá disputar a qualificação com a Bielorrússia, Hungria e Noruega, integrado no grupo G, que terá um dos dois torneios em solo luso.

We are happy to announce the 6 great cities that will be hosting the 2021 men's edition of EuroVolley! ??????



???? Gdansk, Kraków, Katowice

???? Ostrava

???? Tallinn

???? Tampere#EuroVolleyM pic.twitter.com/NwFWM0kPDD — European Volleyball (@CEVolleyball) December 4, 2020

Apuram-se para o Europeu 2021 os vencedores dos sete grupos de qualificação, que deveriam ter decorrido no Verão mas foram adiados devido à pandemia de covid-19 - apenas o grupo D já encerrou, com o triunfo da Letónia - e os cinco melhores segundos classificados.

Além dos anfitriões Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia, e da já apurada Letónia, estão qualificadas directamente para a fase final, de acordo com a classificação da edição de 2019, as selecções da Sérvia, Eslovénia, França, Rússia, Itália, Ucrânia, Alemanha e Bélgica.

“Não poderíamos estar mais felizes com a escolha feita para as cidades-sede do Europeu do próximo ano”, afirmou o presidente da CEV, Aleksandar Boricic, considerando-as “vibrantes e modernas” e em perfeita sintonia com o “espírito de inovação e dinamismo” que impulsiona a competição.