Uma mulher violada não é só uma mulher violada

Passados quatro anos desde que estreou Cock Cock… Who’s There? — e outros tantos desde que foi violada —, Samira Elagoz continua a revirar os olhos com a quantidade de vezes que lhe dizem que o seu trabalho é “uma forma muito pouco convencional de lidar com o trauma”. “O que é que seria convencional, mesmo? Automutilação? Celibato? Eu queria, precisamente, fazer com que os espectadores repensassem aquilo que acham que uma violação pode significar para a vítima”, diz ao PÚBLICO a artista, performer e cineasta finlandesa/egípcia, que entre este sábado e segunda-feira, às 11h, apresenta Cock Cock… Who’s There? na discoteca Lux, em Lisboa, por estes dias a casa emprestada do Teatro do Bairro Alto e respectiva programação.

Continuar a ler