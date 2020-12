Louise Bourgeois: a mãe de todas as mulheres-aranha

A escultora franco-americana via na arte a forma de “garantir a sanidade”. Foi com ela que esta artista que atravessou o século XX “deslaçou o tormento” da sua vida. Uma história que nos é contada na retrospectiva agora inaugurada no Museu de Serralves, a partir da Colecção Glenstone (Estados Unidos), e depois de ter também passado pelos Países Baixos.