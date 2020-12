Artemisia na National Gallery de Londres: o reconhecimento 400 anos depois

Devia ter inaugurado em Abril mas só abriu em Outubro por causa da pandemia. Um mês depois voltou a fechar pelas mesmas razões. Reabriu ontem na National Gallery de Londres a retrospectiva de Artemisia Gentileschi (Roma, 1593-Nápoles, c.1656), a primeira grande exposição dedicada à pintora num museu deste prestígio e dimensão. São mais de 30 os quadros expostos, cerca de metade do total da obra de Artemisia, mas é o suficiente para impressionar quem a vir. As críticas não podiam ser mais entusiastas. No Guardian, Jonathan Jones chamou-a uma “revolutionary exhibition” e, sobretudo, “the most thrilling exhibition I have ever experienced at the National Gallery”.

Continuar a ler