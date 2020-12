E enquanto em Portugal, irresponsavelmente — sublinho o I do advérbio — se assustam, com a possibilidade de não terem prioridade numa vacina que ainda não chegou, los mayores — estupenda tradução de nuestros hermanos para a palavra velhos — parece que em Washington o inquilino da Casa Branca começou a perceber que nada mais lhe resta do que fazer as malas e ala que se faz tarde.

Continuar a ler