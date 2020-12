Pfizer só vai ter metade das doses da vacina que estavam previstas para Dezembro

As primeiras doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNtech chegaram já ao Reino Unido, diz a BBC, quando surgem incertezas sobre a quantidade de doses que poderão estar disponíveis ainda este ano: a farmacêutica cortou de 100 para 50 milhões a quantidade que prevê conseguir distribuir aos seus clientes em Dezembro, devido a dificuldades na obtenção de matérias-primas.

Como a vacina é administrada em duas doses, com 21 dias de intervalo, na verdade só 25 milhões poderão ser imunizadas ainda durante o mês de Dezembro, espera-se que em várias países.

Mas, até agora, só o Reino Unido deu luz verde à utilização, ainda com carácter de emergência (provisório) à vacina desenvolvida pela BioNtech, que fez um acordo de produção e comercialização com a farmacêutica norte-americana Pfizer e a chinesa Fosun.

Espera-se, no entanto, que até ao fim do mês a Agência Europeia do Medicamento e a Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA) possam vir a autorizar a utilização da vacina de ARN-mensageiro – a primeira vacina baseada nesta tecnologia, que não utiliza nenhum material do vírus, mas antes uma molécula que codifica instruções genéticas para que as nossas células produzem a proteína que o coronavírus têm a superfície, e que não é infecciosa.

O Reino Unido comprou 40 milhões de doses destas vacinas, que está a ser produzida numa fabrica em Pruus, na Bélgica, mas não será para já que terá acesso a todas as doses que encomendou. Para já, a partir de terça-feira da próxima semana, o ministro da Economia britânico, Alok Sharma, diz que deverão existir 800 mil doses – as primeiras chegaram na quinta-feira, vindas da fábrica da Pfizer de Pruus, atravessando o túnel da Mancha, de comboio, e estão armazenadas num local que não foi revelado.

“Não temos a certeza sobre quantas doses a Pfizer nos poderá dar. Sabemos quantas vão chegar esta semana, mas não sabemos quantas virão em Janeiro”, disse o director dos serviços de saúde da Escócia, Jason Leitch, citado pela BBC. As primeiras vacinas devem ser administradas na Escócia a 14 de Dezembro.

Idosos residentes em lares e as pessoas que tratam deles foram colocados no topo da lista no Reino Unido. Logo a seguir vêm todos os indivíduos com mais de 80 anos.

Se outros países aprovarem a vacina da Pfizer, vão de certeza querer também alguns milhões de doses rapidamente, para vacinar a população mais prioritária e, segundo o jornal Wall Street Journal (WSJ), a Pfizer vai ter dificuldade em responder.

“Escalar a cadeia de fornecimento de matérias-primas levou mais tempo do que se estimava”, disse uma porta-voz da empresa ao WSJ. “E é importante frisar que os resultados dos ensaios clínicos saíram um pouco mais tarde do que foi inicialmente projectado”, justificou.

Numa situação normal, as matérias-primas só seriam adquiridas depois de ter a nova vacina ser aprovada oficialmente. Mas como o processo foi muito acelerado, foi tudo feito em paralelo.

A Pfizer mantém, no entanto, a intenção de produzir 1300 milhões de doses de vacinas em 2020.