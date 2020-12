O pico já passou e o Rt está abaixo de 1. Mas as mortes ainda vão subir

“Boas notícias: o pico chegou mais cedo, entre 18 a 20 de Novembro.” A frase foi dita pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes na reunião que esta manhã está a decorrer na sede do Infarmed, em Lisboa, e que junta especialistas e políticos. A primeira parte deste encontro foi dedicada a uma avaliação da actual situação epidemiológica em Portugal e às projecções para as próximas semanas. E vamos então começar pelas boas notícias. “O pico ocorreu por volta de dia 18 a 21, mas tínhamos projectado [o pico] para mais tarde porque ainda não estávamos a conseguir capturar o impacto das medidas de Novembro”, explicou Manuel Carmo Gomes. O pico dos contágios terá acontecido entre 12 e 15 de Novembro. “A partir daí, os contágios começaram a descer”, o que acontece um pouco depois das medidas anunciadas pelo Governo.

O mesmo já tinha referido André Peralta Santos, médico de saúde pública da Direcção-geral da saúde (DGS) que abriu esta reunião, que assinalou a “consolidação de um pico” a 25 de Novembro e a respectiva “tendência de descida” que deverá ser consolidada nos próximos dias. “São boas notícias”, resume André Peralta Santos. O Norte, acrescentou, tem incidências mais altas, mas tem também um padrão de descida. No entanto, também há alertas: Alentejo e região Autónoma dos Açores estão a subir no número de infecções.

André Peralta Santos disse ainda que as incidências começam a aumentar nas populações mais activas, ou seja, entre os 20 e os 40 anos. “A boa notícia é que o grupo 60 - 80 está relativamente protegido. O grupo com mais de 80 anos tem maior dependência e maior intensidade de contactos e tem uma incidência mais alta”, explica.

Rt abaixo de 1

Outra boa notícia: a velocidade de reprodução do vírus está a descer e já está abaixo de 1, o que significa que em média uma pessoa positiva não chega a infectar uma outra. O valor foi avançado por Baltazar Nunes, coordenador da Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). “Houve um primeiro período de aumento da transmissibilidade no final de Agosto, associado ao fim do período de férias e que deu origem a uma segunda fase de crescimento mais acelerada”, aponta.

Neste momento, a transmissibilidade (Rt) está em decréscimo, depois de o seu pico ter sido atingido (a nível nacional) a 6 de Novembro. Actualmente, a média do Rt dos últimos 15 dias está fixa nos 0,99. Difere de região para região. No Norte está a 0,96; na região Centro está a 1,0 (em redução); na região de Lisboa e Vale do Tejo está nos 1,00 (sendo que nunca teve valores tão altos como noutras regiões, depois de entre 16 e 23 de Novembro ter atingido o seu máximo); na região do Alentejo (onde por haver menos população o comportamento não é tão padrão) está nos 1,12 e no Algarve com 1,08. Nos Açores está nos 1,1 e na Madeira está nos 1,05 numa “tendência estável”.

Para esta travagem contribuíram as medidas de restrições impostas nos fins-de-semana, defendeu Baltazar Nunes, altura em que “a redução foi mais acentuada e próxima dos valores de Abril”. Quais os factores que estiveram associados a esta redução de transmissão? A transmissibilidade começa a diminuir antes do estado de calamidade (14 de Outubro) e continua a decrescer com a implementação das restantes medidas (como o uso obrigatório de máscara e medidas diferenciadas por concelho). Há ainda uma redução da mobilidade no mesmo período – mas este indicador mede apenas a mobilidade e não os contactos.

Os modelos matemáticos mostram que é possível manter o índice de transmissibilidade abaixo de 1 se se reduzirem os contactos próximos e sem máscara.

Por isso, não se pode relaxar para já. O número de casos diários pela altura do Natal, explica o especialista, dependerá da capacidade de reduzir a taxa diária de casos, o que implicará “disciplina e medidas que forcem estes resultados”. Mas é Baltazar Nunes quem reconhece que alguns cenários são muito ambiciosos e alerta para o que pode acontecer no momento em que se aliviam as medidas. “Foi o caso da Holanda que aliviou depois de descer até aos 1000 casos por dia e está agora novamente nos 6000 casos por dia”, diz. “Isto é um aviso para nós. Logo que aliviamos a mola, a mola volta a subir”, conclui. E esse será o cenário até “conseguirmos vacinar uma parte significativa da população”.

Mortes ainda a subir

E se os casos já registam uma descida, há outros indicadores que ainda não atingiram o seu pico, como é o caso dos internamentos e das mortes. As previsões de Manuel Carmo Gomes apontam para que o pico das mortes seja atingido no final deste mês, com uma média de 76 mortos por dia. “Até ao final de 2020, teremos 6000 a 6500 óbitos”, admite o epidemiologista. Os óbitos têm tido algumas oscilações, o que torna a projecção mais imprevisível. Há uma certa aleatoriedade por serem números mais baixos do que aqueles de novos casos, diz. O pico dos óbitos está previsto para o final deste mês.

O médico da DGS André Peralta-Santos aponta o mesmo caminho, dizendo que apesar de se ter “passado o pico das incidências, ainda não há um pico claro dos internamentos”. “É esperar, faz parte da evolução da doença”, explica. Na taxa de mortalidade “parece já estar a esboçar-se um pico”, mas é preciso interpretar com cautela.

Quem está internado?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Manuel Carmo Gomes apresentou dados sobre o perfil etário das pessoas que estão internadas por covid-19. E revelou que é o grupo entre os 70 e os 79 anos que passa mais tempo internado, logo seguido do grupo entre os 60 e os 69 anos.

Carmo Gomes acredita que o país está “próximo do pico de internamentos”. A maior parte das pessoas que está internada em enfermaria tem 80 anos ou mais (41%), segundo os dados disponíveis a 1 de Dezembro. Logo a seguir há 24% de pessoas entre os 70 e os 79; 17% entre os 60 e os 69 anos e 9% dos 50 aos 59. Em suma, os internamentos em enfermaria são sobretudo de pessoas com idades “a partir dos 60 anos”.

Quanto às unidades de cuidados intensivos, a fatia de internados com 80 anos ou mais é menor. As maiores fatias têm entre 50 a 59 anos (17%), 60 a 69 anos (34%) e 70 a 79 anos (32%). “O grupo de 70 a 79 anos é aquele que fica mais tempo internado em hospital; a seguir são as pessoas com idades entre 60 e 69 anos”, diz. Isto explica que “dominem em termos de ocupação” dos cuidados intensivos. Estas idades devem ser tidas em conta quando se analisa as prioridades de vacinação, defende o epidemiologista.