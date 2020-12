Covid-19: mais 79 mortes e 3772 infectados. Internamentos descem pela sétima vez em 15 dias

Portugal registou mais 79 mortes por covid-19 e 3772 novos casos de infecção na quarta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. O número de vítimas mortais sobe assim para 4724 e o total de infectados ascende a 307.618 desde o início da pandemia.

O número de novos casos desta quinta-feira é o mais baixo neste dia da semana desde a terceira semana de Outubro (dia 22, quando se registaram 3270 novos casos), à semelhança do que já tinha acontecido esta quarta-feira. Foram registados mais de seis mil casos nas duas quintas-feiras anteriores, a 26 e 19 de Outubro, com este último dia a ter sido marcado pelo recorde de casos em Portugal até agora, 6994.

O abrandamento do número de novos casos também já se reflecte na taxa de incidência: depois de ter chegado a um máximo de 803 novos casos a 14 dias por cem mil habitantes, este indicador está agora em 628,7. E a velocidade de reprodução do vírus também está a diminuir, de acordo com Baltasar Nunes, coordenador da Unidade de Investigação Epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa), que avançou esta quinta-feira, durante a reunião entre especialistas e políticos no Infarmed, uma transmissibilidade (Rt) média nos últimos 15 dias de 0,99 e em decréscimo, depois de ter atingido o pico (a nível nacional) a 6 de Novembro.

O relatório de situação actualizado indica que há 3330 pessoas internadas, menos oito do que no dia anterior, sendo que 525 estão nos cuidados intensivos (as mesmas que na terça-feira). O número de doentes hospitalizados desceu pela sétima vez nos últimos 15 dias, ainda que o saldo continue a ser negativo para os serviços de saúde: em relação a 19 de Novembro, há agora mais 313 internados.

Há mais 5572 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 229.018. Excluindo estes casos e os óbitos, há 73.876 casos activos em Portugal, menos 1879 do que no dia anterior.

A taxa de letalidade global da doença está agora em 1,54%, subindo para 9,7% no caso de doentes com 70 ou mais anos. Neste grupo etário encontram-se perto de 87% das vítimas mortais (4131 das 4724), e é a mesma percentagem se olharmos para o boletim desta quinta-feira, com 69 das 79 mortes. O relatório reporta ainda a morte de três homens no grupo etário dos 50 aos 59 anos e de seis homens e uma mulher entre os 60 e os 69 anos.

A região Norte voltou a concentrar a maior parte das novas infecções (2244, quase 60%) e das mortes (37). Lisboa e Vale do Tejo é responsável por 25% dos novos casos (960) e 25 mortes. As duas regiões contabilizam 3204 dos novos casos notificados no boletim desta terça-feira (85%) e 81% das mortes (64).

O norte continua a ser a região mais afectada pela pandemia nesta altura e a que soma o maior acumulado de mortes e casos, com 2255 vítimas mortais em 161.886 infecções identificadas. Esta zona do país concentra quase 53% de todos os casos detectados no país e soma perto de 48% dos óbitos.

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que registou durante o dia de quarta-feira mais 25 mortes