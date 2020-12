Governo vai criar agência de emprego para deficientes

A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 está em discussão pública até à véspera de Natal. “Até lá, estamos a receber contributos e vamos ter de os analisar um a um para melhorar esta estratégia”, diz Ana Sofia Antunes. O documento abarca oito eixos, incluindo a igualdade e a não discriminação, a educação, o emprego e o lazer, o ambiente inclusivo,​ os apoios sociais e a promoção da vida independente. As grandes prioridades do próximo ano, adianta a secretária de Estado para a Inclusão, são o emprego e as acessibilidades.

Continuar a ler